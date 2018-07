Mayke e Borges se recuperam e reforçam o Cruzeiro no Mineirão

BELO HORIZONTE - O Cruzeiro terá dois reforços para o jogo contra o Coritiba, neste sábado, no Mineirão, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral-direito Mayke, recuperado de uma lesão no tornozelo direito, e o atacante Borges, poupado das últimas partidas por causa de cansaço muscular na perna esquerda, foram relacionados pelo técnico Marcelo Oliveira para o confronto.

Mayke participou do treinamento desta sexta-feira, um trabalho recreativo na Toca da Raposa II, e deve ficar como opção no banco de reservas, assim como Borges. Entre os suplentes, eles também terão a companhia do goleiro Rafael, recuperado de lesão no joelho esquerdo.

Nesta sexta-feira, o lateral-direito Ceará e o meia Everton Ribeiro participaram da primeira parte do treino e depois seguiram para a academia para realizarem trabalhos físicos. Ambos, no entanto, devem enfrentar o Coritiba neste sábado.

O volante Henrique e os atacantes Marcelo Moreno e Willian não foram ao campo nesta sexta-feira na Toca da Raposa II, mas o único deles que não foi relacionado para o jogo foi o boliviano, que cumprirá suspensão automática, assim como Luan. Os outros desfalques do time serão Samudio, contundido, Alisson, Wallace e Lucas Silva, todos na seleção brasileira Sub-21.

O jogo com o Coritiba será o primeiro do Cruzeiro após a eliminação nas quartas de final da Copa Libertadores. O time está na sexta colocação no Campeonato Brasileiro com sete pontos.

RELACIONADOS

Goleiros: Fábio e Rafael.

Laterais-direitos: Ceará e Mayke.

Lateral-esquerdo: Egídio.

Zagueiros: Bruno Rodrigo, Dedé e Léo.

Volantes: Henrique, Nilton, Souza, Tinga e Willian Farias.

Meias: Everton Ribeiro, Júlio Baptista, Marlone e Ricardo Goulart.

Atacantes: Borges, Dagoberto, Martinuccio e Willian.