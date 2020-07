Mayke e Viña treinam no Palmeiras e podem voltar ao time nos próximos jogos

O laterais Mayke e Matías Viña, do Palmeiras, foram as novidade do treino nesta quinta-feira, em São Paulo. O jogadores estiveram afastados do time nos últimos compromissos e integraram o trabalho comandado na Academia de Futebol pelo técnico Vanderlei Luxemburgo ao lado de companheiros que não foram titulares na vitória por 2 a 0 sobre o Santo André, pelo Campeonato Paulista.

Recuperado de dores musculares, Mayke participou do treino com bola. O uruguaio Viña se recupera de uma concussão e de um corte profundo na cabeça sofrido na derrota para o Corinthians e aos poucos tem retomado as atividades. Nesta quinta, o lateral-esquerdo trabalhou sob a supervisão do preparador físico Marco Aurélio Schiavo com trabalhos de movimentação e condução de bola. O próximo passo será participar dos treinos junto dos demais companheiros.

Os atletas que foram titulares na vitória pelas quartas de final fizeram somente trabalhos regenerativos na sala de musculação, piscina e fisioterapia. Quem não participou disso foi o atacante Rony, que sofreu uma pancada no tornozelo direito e é dúvida para a semifinal, no fim de semana. O jogador iniciou nesta quinta-feira um tratamento para conseguir se recuperar.

A equipe volta a treinar na Academia de Futebol na tarde desta sexta-feira, quando os titulares vão participar do trabalho que inicia a preparação específica para a semifinal do Campeonato Paulista.