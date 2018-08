Mayke elogia Felipão no Palmeiras: 'Todos estão amando ele'

O técnico Luiz Felipe Scolari está com bastante prestígio no Palmeiras. O lateral-direito Mayke afirmou nesta terça-feira em entrevista coletiva que o elenco se surpreendeu com o convívio e tem gostado muito do estilo do novo treinador, principalmente pelo estilo descontraído, por ter se entrosado rapidamente e por gostar de proteger os jogadores.

"A maioria do grupo acho que ainda não tinha trabalhado com Felipão, só ouvia repórteres falando que era meio grosso. Mas é totalmente diferente, ele é super brincalhão. Quando precisa, dá dura, mas estão todos amando ele. É um 'paizão' para todos nós", afirmou o lateral. Mayke foi titular nas últimas partidas do time na vaga de Marcos Rocha, que estava machucado.

O Palmeiras vem cinco jogos consecutivos sem sofrer gols e se prepara para enfrentar o Bahia, na quinta-feira. A partida será no estádio do Pacaembu, pela Copa do Brasil. Como houve empate no confronto de ida, em Salvador, o time alviverde precisa de uma vitória simples para avançar à semifinal do torneio. Em caso de novo empate, a decisão irá para os pênaltis.

Apesar do elogio a Felipão, Mayke explica que a postura amiga do treinador também dá lugar a algumas broncas, quando necessário. "Lógico que quando tem de dar dura ele dá. Além de ser um cara que tem carreira brilhante ele está para nos ajudar", afirmou o lateral palmeirense.