Mayke ganha chance no Cruzeiro e mira sequência de jogos

A lesão sofrida pelo lateral-direito Ceará dá espaço para Mayke tentar emplacar uma sequência de jogos como titular no Cruzeiro. É com esse objetivo que o jogador vai entrar em campo neste sábado, no Maracanã, para enfrentar o Botafogo em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Tenho que entrar com sangue nos olhos para agarrar essa oportunidade, fazer um bom jogo para ajudar o Cruzeiro e permanecer na equipe. Torço para o Ceará estar de volta contra o Criciúma, é um grande jogador que ajuda demais a nossa equipe então quero que ele volte rápido aos gramados" afirmou.

Formado nas divisões de base do Cruzeiro, Mayke foi campeão brasileiro em 2013 e mineiro em 2014. E mesmo que não seja titular, ele acredita que vem sendo importante para o time. "Estou podendo ajudar o Cruzeiro da melhor forma, fico feliz porque tenho certeza que estou fazendo um excelente trabalho, treinando forte para quando chegar aos jogos eu dê o meu melhor" disse.

Em momento de mudança no comando da seleção brasileira, o jovem, de 21 anos, acredita que pode ter espaço no processo de renovação da equipe. "Todo jogador sonha em jogar na seleção brasileira, eu não sou diferente, mas tenho certeza que primeiramente tenho que fazer um bom campeonato aqui no Cruzeiro para depois falar em Seleção. Tenho que trabalhar firme para manter o Cruzeiro no topo da tabela, porque quando o time vai bem coisas boas aparecem", comentou.