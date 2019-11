Mayke ganha elogios de Mano em retorno ao Palmeiras após lesão

O laterla-direito Mayke foi a principal novidade do Palmeiras na vitória por 1 a 0 sobre o Ceará neste sábado, no Allianz Parque. O jogador estava longe dos gramados desde o dia 17 de agosto, quando sofreu uma lesão no tendão do músculo adutor da coxa direita. Em seu retorno, ele ganhou elogios do chefe e celebrou a boa atuação.

LEIA TAMBÉM > Mano acredita que clássico interferiu em atuação do Palmeiras sobre o Ceará

"Ele fez a jogada do gol e mais duas muito boas. É um jogador que tem essa alta qualidade técnica de finalização de jogada. Ele não só chega como finaliza bem a jogada. Foi por ali que conseguimos conseguir nossa vitória", analisou Mano.

No gol do Palmeiras, a jogada começou com Bruno Henrique lançando Mayke, que foi na linha de fundo, cruzou rasteiro, a bola desviou em Felipe Melo e na defesa e sobrou para Zé Rafael encher o pé e garantir o resultado positivo. "Tenho uma meia assistência, porque o Felipe Melo desviou", brincou o lateral, aliviado por retornar aos gramados.

"Após dois meses, voltou a fazer o que eu mais amo. Tenho que agradecer a Deus e a fisioterapia do Palmeiras, que trabalhou muito bem", festejou.

Mano destacou que a volta de Mayke é positiva pelo fato do time ganhar mais uma opção na lateral-direita, além de Marcos Rocha. "No jogo passado optei pelo Jean por ele estar com ritmo melhor e vinha jogando. O Mayke fez um bom primeiro tempo, com boa qualidade de passagem. Ficamos felizes com a volta de um jogador especialista na função que nos ajudou muito enquanto teve condição física", avaliou o treinador.

O Palmeiras volta a campo na quarta-feira para enfrentar o Vasco, às 21h30, em São Januário. Antes, vai ficar na torcida contra o Flamengo, que neste domingo enfrenta o Corinthians, no Maracanã.