Mayke pode voltar a ser relacionado e estrear com Mano no Palmeiras

O lateral-direito Mayke participa normalmente dos treinamentos do Palmeiras desde a semana passada e pode voltar a ser relacionado para a partida contra o Avaí, no domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Ele ainda não atuou sob o comando do técnico Mano Menezes.

Mayke está recuperado de uma lesão no tendão adutor da perna direita sofrida no dia 17 de agosto, no empate com o Grêmio, a última vez que ele atuou. O jogador passou por cirurgia.

O titular da lateral-direita do Palmeiras, Marcos Rocha, será desfalque contra o Avaí. Ele tem um edema na coxa direita e será preservado pela comissão técnica. A tendência é de que Jean inicie a partida de domingo, assim como aconteceu diante do Athletico-PR, na rodada passada.

Além de Mayke, outros quatro jogadores ainda não atuaram com Mano Menezes: o lateral Victor Luis, os zagueiros Edu Dracena e Antonio Carlos e o atacante Angulo. O grupo palmeirense conta com 31 atletas.

Uma provável escalação do Palmeiras para enfrentar o Avaí tem: Weverton; Mayke (Jean), Luan, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima (Gustavo Scarpa); Dudu, Zé Rafael e Deyverson.