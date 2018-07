Mayke prevê ano brilhante para o Cruzeiro

Revelação das categorias de base do Cruzeiro, Mayke ganhou suas primeiras oportunidades em 2013. Hoje aos 22 anos, o jogador já disputou 79 partidas pelo clube, se tornou um dos jogadores de confiança do técnico Marcelo Oliveira, acredita estar mais maduro e pronto para superar qualquer adversidade em 2015.

"De 2013 para cá, estou um pouco mais maduro sim, como todo jogador fica com o passar do tempo e comigo não é diferente. Este ano me sinto mais preparado e disposto para enfrentar qualquer adversidade. Estou pronto e com muita vontade de ajudar o Cruzeiro em todos os campeonatos que iremos disputar", disse.

Nas últimas semanas, Mayke viu o Cruzeiro perder os titulares Ricardo Goulart, Egídio e Marcelo Moreno, além de Nilton, um dos seus reservas mais importantes. Já Everton Ribeiro e Lucas Silva também podem ser negociados. Mesmo assim, Mayke exibe otimismo, elogia os jogadores contratados e prevê um 2015 brilhante para ele e o clube mineiro.