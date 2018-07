Mayke recusa ofertas de clubes europeus e renova contrato com Cruzeiro

BELO HORIZONTE - O Cruzeiro anunciou nesta quinta-feira que assinou contrato por mais três anos com o lateral-direito Mayke, de apenas 21 anos, campeão brasileiro com o clube. O jogador fez suas primeiras partidas profissionais apenas este ano, mas logo conquistou seu espaço e foi titular em boa parte do Brasileirão.

De acordo com o Cruzeiro, o contrato de Mayke venceu no último dia 30 de novembro e o garoto teve propostas, inclusive de clubes europeus, para deixar a Toca da Raposa, mas preferiu seguir no time onde foi formado. Ele é empresariado por Fábio Mello, ex-jogador do São Paulo.

Na negociação, o Cruzeiro adquiriu os direitos econômicos do jogador e assinou com ele contrato até 31 de dezembro de 2016. O novo acordo foi publicado nesta quinta-feira no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF.