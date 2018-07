Mayke reforça o Cruzeiro, mas Paulo Bento faz improvisações nas laterais

Mayke está recuperado de uma lesão na coxa esquerda que o deixou de fora das últimas dez partidas do Cruzeiro, incluindo o clássico contra o Atlético Mineiro, no último domingo, quando já estava à disposição de Paulo Bento, pois já vinha treinando desde a terça-feira passada, mas acabou não sendo aproveitado no último fim de semana.

Agora, porém, é diferente. Mayke foi relacionado pelo treinador, mas não tem presença garantida no duelo com o Flamengo. A tendência é que ele fique como opção no banco de reservas, com o volante Bruno Ramires sendo improvisado na lateral direita do Cruzeiro, ocupando a vaga do suspenso Lucas.

Os outros desfalques do time para o duelo são o atacante Elber, lesionado, o lateral-esquerdo Bryan, o volante Lucas Romero e o zagueiro Bruno Viana, todos suspensos. Na lateral esquerda, o atacante Allano deverá ser improvisado. Fabrício Bruno deve ganhar uma chance na zaga, enquanto Ariel Cabral terá oportunidade de jogar no meio-de-campo. Já Willian vai ser escalado no ataque.

Assim, o Cruzeiro deverá entrar em campo com a seguinte formação: Fábio; Bruno Ramires, Bruno Rodrigo, Fabrício Bruno e Allano; Henrique e Ariel Cabral; Alisson, Arrascaeta e Willian; Riascos.

Além de Mayke, as outras novidades na lista de relacionados do Cruzeiro - e no banco de reservas - são o zagueiro Tonhão e o lateral-esquerdo Victor Luiz, ambos de 18 anos e da equipe de juniores do clube mineiro.

Confira a lista dos jogadores relacionados pelo Cruzeiro para o duelo com o Flamengo:

Goleiros: Fábio, Rafael e Lucas França.

Zagueiros: Bruno Rodrigo, Tonhão, Fabrício Bruno e Léo.

Lateral-direito: Mayke.

Lateral-esquerdo: Victor Luiz.

Meio-campistas: Alisson, Alex, Ariel Cabral, Henrique, Federico Gino, Bruno Nazário, Bruno Ramires, Arrascaeta, Matías Pisano.

Atacantes: Douglas Coutinho, Rafael Silva, Allano, Riascos e Willian.