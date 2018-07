Mayke revela os ensinamentos de Valentim para a lateral do Palmeiras

O lateral Mayke vem recebendo orientações especiais do técnico Alberto Valentim, que foi um especialista na posição. O interino do Palmeiras foi eleito o melhor lateral-direito do Brasil em 1996 e atuou por quase uma década na Itália na posição.

“O Alberto era um grande lateral. Pergunto muito a ele as coisas que estou fazendo de errado. Ele está sempre me ajudando. Além de ser treinador, ele conhece muito a posição”, afirmou Mayke, em entrevista coletiva nesta quinta-feira na Academia de Futebol.

Mayke afirma que as orientações se referem principalmente ao posicionamento. “Ele joga muito posicionado, procura me posicionar bem dentro de campo para eu correr menos. A gente vai procurando assimilar para melhorar tanto na marcação quanto no ataque”, afirmou.

Desde que assumiu novamente o Palmeiras – a primeira passagem foi no ano passado -, Valentim soma três vitórias em três jogos. A exemplo do que fez o meia Moisés na quarta-feira, Mayke afirmou que o objetivo principal da equipe é buscar um lugar no G-4.

“Cada jogador está ciente que o Palmeiras quer ficar entre os quatro, queremos uma Libertadores para o ano que vem. É o pensamento de todo jogador, o Corinthians está na nossa frente com seis pontos, mas nosso pensamento é o G4. Se for possível, lá no fim do campeonato pensamos em título”, disse o lateral.