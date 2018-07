Mayke sofre nova lesão e adia retorno ao Cruzeiro

Mayke havia sofrido uma primeira contusão muscular em abril, voltou a treinar no final de maio e, durante a partida contra a Chapecoense, em 29 de junho, teve uma nova lesão muscular na panturrilha da perna esquerda.

Nos últimos treinos, porém, enquanto estava em fase final de recuperação, Mayke começou a sentir dores na perna e realizou exames, que detectaram a reação por estresse. Embora o novo problema não exija a realização de cirurgia, o lateral não tem prazo confirmado para jogar novamente.

"Sem indicação de cirurgia, o jogador passará por tratamento no Centro Avançado de Reabilitação Esportiva, na Toca da Raposa II. O departamento médico do Cruzeiro irá fazer novas avaliações sobre o caso do atleta para definir o tempo de recuperação", informou o clube em seu site oficial.

Sem Mayke, a lateral direita se tornou um problema no Cruzeiro. Lucas tem atuado com frequência, mas sofre com excesso de cartões e não consegue repetir boas atuações. Suspenso, ele foi substituído por Ezequiel no empate com o Coritiba, no último fim de semana.