Mayke volta a ficar fora de treino e deve desfalcar o Cruzeiro O lateral-direito Mayke é a principal preocupação do técnico Vanderlei Luxemburgo para enfrentar a Chapecoense, domingo, no Mineirão. O jogador ficou de fora do treino do Cruzeiro pelo segundo dia seguido, nesta quarta-feira, e deve desfalcar a equipe celeste no fim de semana.