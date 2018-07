Mazembe admite superioridade da Inter de Milão na final

Feliz com a campanha, o técnico do Mazembe reconheceu a superioridade adversária na final deste sábado, quando seu time perdeu por 3 a 0. "A Inter foi melhor do que nós e mereceu ganhar", afirmou Lamine N''Diaye. "Cometemos diversos erros táticos no começo e pagamos por isso, levando dois gols (a equipe italiana abriu 2 a 0 com 16 minutos de jogo)."

Segundo Lamine N''Diaye, o Mazembe sofreu com o desgaste físico depois do esforço que fez para derrotar o Pachuca e o Inter nas fases anteriores do Mundial. "Do ponto de vista físico, meus jogadores estavam muito cansados, porque tivemos jogos muito difíceis. Talvez tenha sido essa a razão para termos cometidos tantos erros", explicou o treinador.

Ele, no entanto, fez um balanço bastante positivo do histórico vice-campeonato mundial do Mazembe, inclusive da derrota na final deste sábado. "O placar poderia ter sido um pouco diferente, mas estamos aqui para aprender. Agora, vamos fazer todo o esforço possível para continuar melhorando", prometeu o treinador do time do Congo.