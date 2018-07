Mazembe contrata zagueiro Júlio Santos, que jogou no São Paulo

BRAZZAVILLE - Depois da Europa Ocidental, do Japão e da Coreia, do Leste Europeu, dos países árabes e, mais recentemente, da China, parece que chegou a vez de a África se tornar destino de jogadores brasileiros. Um dia depois de Rivaldo acertar com o Kabuscorp, da Angola, outro ex-são-paulino acertou com um time africano, este mais famoso.

Neste sábado, o Mazembe, do Congo, que derrotou o Internacional de Porto Alegre na semifinal do Mundial de Clubes de 2010, oficializou a contratação do zagueiro Júlio Santos, revelado nas categorias de base do São Paulo junto com Julio Baptista e Kaká.

Aos 30 anos, Júlio Santos acumula passagens também por Paysandu, Goiás, Vasco, Portuguesa, Tours (França) e, mais recentemente, São Caetano, clube que defendeu na temporada passada, mas sequer atuou.

O zagueiro foi apresentado à torcida do Mazembe neste sábado, exaltado como o primeiro brasileiro a jogar pelo time congolês. Recepcionado na casa do presidente do clube, ele agradeceu a recepção. "Obrigado por me acolher e me dar a chance de ganhar troféus com vocês", disse Júlio Santos.