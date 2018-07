Mazembe exalta sorte, goleiro e orgulho africano

Classificado para a decisão do Mundial de Clubes, N?Diaye ainda enalteceu a sorte do Mazembe no jogo desta terça, após o Internacional desperdiçar inúmeras chances de gols. E também comentou sobre quanto o triunfo foi importante à África e a toda população congolesa.

"É algo muito especial. Estamos aqui representando a África e todos os africanos estão orgulhosos com nosso trabalho", destacou o treinador. "É uma vitória muito boa para este time e para a população do Congo. Cada africano precisa estar orgulhoso deste time".

N?Diaye comentou ainda sobre os fatores que resultaram na vitória do Mazembe. "Acreditamos em nós mesmos e fomos confiantes, especialmente no início do segundo tempo. Também tivemos sorte e não podemos esquecer de nosso goleiro, que foi excelente. Ele fez mágica", elogiou o técnico.