Mazembe leva título africano e se garante no Mundial

Com o triunfo, o Mazembe enfrentará o Pachuca, no dia 10 de dezembro, no duelo que valerá uma vaga na semifinal do Mundial. O vencedor desta partida irá enfrentar o Internacional no confronto que definirá um dos finalistas da competição, no dia 14 do mesmo mês, em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos.

No jogo deste sábado, o Espérance abriu o placar com um gol de Afful, aos 23 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, porém, Kanda empatou, aos 24, e acabou de vez com as esperanças da equipe tunisiana.

Com a classificação do Mazembe, estão definidas todas as equipes classificadas para o Mundial de Clubes da Fifa. Além do time africano, do Internacional e do Pachuca, Inter de Milão (campeão da Liga dos Campeões da Europa), Al Wahda (representante do país-sede), Hekari United (vencedor da Liga dos Campeões da Oceania) e Seongnam Ilhwa (campeão da Liga dos Campeões da Ásia) participarão do torneio que será realizado entre o dias 8 e 18 de dezembro.

O sul-coreano Seongnam Ilhwa, por sua vez, assegurou um lugar no Mundial também neste sábado ao levar o título asiático com uma vitória por 3 a 1 sobre o Zob Ahan, do Irã, na decisão.