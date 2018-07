Mazembe prevê jogo difícil contra o Inter no Mundial

"Vamos tentar aproveitar as nossas chances ao máximo contra o Inter. Não vai ser fácil. Estamos em um Mundial, enfrentando os campeões das outras confederações. Não há rivais fáceis e contra o Inter não será nada fácil", avaliou o treinador.

N''Diaye ficou satisfeito com a postura dos seus jogadores diante do Pachuca, mas admitiu as dificuldades técnicas da sua equipe. "Ganhamos por causa da nossa coragem. Somos capazes de jogar muito melhor. Hoje estivemos mal no aspecto técnico e pagamos por isso. Cada vez que perdíamos a bola tínhamos que fazer falta. Os cartões amarelos foram merecidos".

Para o técnico, o Mazembe já cumpriu seu principal objetivo, que era obter uma campanha melhor do que a de 2009, quando perdeu logo no primeiro jogo. "O objetivo era fazer melhor do que no ano passado e isso já foi alcançado. Agora vamos tentar ganhar também o próximo jogo".