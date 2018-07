Mazinho é a novidade entre os relacionados do Palmeiras

O meia-atacante Mazinho pode ser a novidade do Palmeiras no banco de reservas diante do Santos, domingo, no Pacaembu, com mando alviverde. O jogador, que não era relacionado há seis rodadas, está entre os 23 jogadores listados para o clássico pelo técnico Dorival Júnior.

O treinador contra com outras duas novidades com relação ao grupo que venceu o Grêmio no fim de semana passado. Voltam o zagueiro Nathan, que estava com a seleção olímpica do Brasil, e o volante Marcelo Oliveira, suspenso diante dos gaúchos. Por lesão, seguem fora o zagueiro Wellington, os volantes Renato e Eguren, o meia Allione e os atacantes Rodolfo e Diogo.

Neste sábado, na véspera do clássico, Dorival Júnior liberou os jogadores para um recreativo na Academia de Futebol. Depois, o Dorival Júnior reuniu todo o elenco e conversou por aproximadamente quinze minutos.

LISTA DE RELACIONADOS

GOLEIROS - Fernando Prass e Fábio;