Mazola Júnior é o novo técnico do Bragantino Dois dias após definir a saída do técnico Vágner Benazzi, a direção do Bragantino apresentou, na manhã desta terça-feira, o seu novo comandante para a temporada 2013. Trata-se de Mazola Júnior, ex-técnico do Ituano, e que em 2011 levou o Sport para a elite do futebol brasileiro.