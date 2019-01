Mazola Júnior revela que Ponte está próxima de anunciar três reforços

O empate sem gols diante do Oeste, no Moisés Lucarelli, no último sábado, pela primeira rodada do Campeonato Paulista, mostrou que o elenco da Ponte Preta necessita de reforços, principalmente para o ataque. Mas esse problema está perto de ser solucionado.

O técnico Mazola Júnior revelou que a Ponte tem conversas adiantadas com três possíveis reforços para o sistema ofensivo. Os nomes estão sendo mantidos em sigilo, mas um deles deve ser o meia Rafael Longuine, que pertence ao Santos e defendeu o Guarani no ano passado.

"Estamos encaminhando bem três situações para esse setor do campo, até porque temos o Marlyson e o Dudu, que são apostas do clube. É para esse setor que estão para chegar as vagas que faltam", comentou Mazola Júnior.

Com um ponto no Grupo A, ao lado de São Caetano e Red Bull Brasil, e atrás do Santos, que somou três, a Ponte volta a campo nesta quarta-feira, contra a Ferroviária, às 17 horas, na Fonte Luminosa, em Araraquara. Nesta segunda-feira, o treinador fez alguns testes durante o treinamento da equipe e deve mudar a formação titular.