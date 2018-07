Mazola Júnior volta ao CRB no lugar de Dado Cavalcanti para disputa da Série B

Quase um ano depois, o técnico Mazola Júnior está de volta ao CRB. Nesta segunda-feira, o clube alagoano anunciou o seu retorno após a saída de Dado Cavalcanti, demitido no último domingo após derrota por 2 a 0 para o Brasil, de Pelotas (RS), na 24.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Mazola Júnior virá acompanhado do auxiliar técnico Marcelo Henrique e comandará o seu primeiro treino nesta terça-feira. Será a segunda passagem dele pelo clube. Ele chegou ao CRB em junho de 2015 e permaneceu por um ano e meio, até novembro do ano passado.

No CRB conquistou o Campeonato Alagoano de 2016 e levou o time a realizar duas boas campanhas na Série B - a melhor delas no ano passado, onde terminou a competição na sétima colocação. Depois disso, ele deixou o clube em comum acordo com a diretoria, alegando que uma troca no comando faria bem ao time e deixando claro que buscava novas oportunidades no mercado.

Após a saída do time alagoano, Mazola Júnior assumiu o comando do Vila Nova, que também disputa a Série B. No entanto, a passagem não durou muito e ele foi demitido após perder o titulo do Campeonato Goiano para o Goiás, em maio, apesar de ter levado o time à final do Estadual depois de 12 anos.

O treinador assume o CRB na 13.ª colocação da Série B com 32 pontos, a sete da zona de rebaixamento e a oito do G4 - a zona de acesso. A estreia será neste sábado contra o Criciúma, no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 25.ª rodada da Série B.