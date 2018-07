Mbappé admite que Neymar foi 'impulso extra' para sua ida ao PSG

O Paris Saint-Germain movimentou o último dia da janela de transferências do futebol francês com a contratação do atacante Kylian Mbappé, ex-Monaco. O jogador de 18 anos admitiu que o seu desejo de atuar pela equipe parisiense teve um "impulso extra" após a chegada de Neymar.

Durante entrevista ao programa de TV Téléfoot, da rede TF1, Mbappé afirmou: "Jogar com Neymar é algo extraordinário, todos sabemos o jogador que é. Jogar pelo PSG já me interessava, mas com certeza a contratação dele foi um impulso extra".

Contratado por empréstimo de um ano junto ao Monaco, com cláusula de compra de R$ 666 milhões, o atacante francês conta que quer conquistar todos os títulos possíveis: "Quando você chega a um clube como esse, que aspira ser o melhor do mundo, tem a ambição de ganhar tudo. A Liga dos Campeões faz parte de todas essas competições, dessa forma, vamos jogá-la para conseguir vencê-la", afirma.

Motivado para atuar ao lado de Neymar, o jovem pontua que um dos seus principais objetivos no PSG é fazer história na cidade em que nasceu. "Os grandes jogadores fizeram história em seus países, seja pela seleção ou por clubes. Deixar a França depois de seis meses faria com que eu me saísse como uma promessa que jogou apenas alguns meses em alto nível. Quero marcar história na minha cidade e o PSG é realmente um projeto que me permite continuar a evoluir, jogando aqui", destaca.