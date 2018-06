Mbappé afirma estar bem após levar pancada em treino da França

O atacante da França Kylian Mbappé tranquilizou os fãs nesta terça-feira e, pelas redes sociais, disse que a pancada que sofreu durante treinamento na tarde de preparação para a Copa do Mundo não teve consequências e foi só um susto.

+ Griezmann desconversa sobre futuro e assessoria francesa se irrita com perguntas

+ Sagna defende Pogba e diz que jogador vai brilhar na Copa do Mundo

+ 'Nosso objetivo final é trazer a taça para casa', afirma Paul Pogba

"Eu estou bem. Foi apenas um susto, então não fiquem preocupados. Mas obrigado por suas mensagens", afirmou pelo Twitter.

Companheiro de Neymar no Paris Saint-Germain, o jogador de 19 anos também pediu para que os torcedores não atacassem o defensor Adil Rami, com quem dividiu a bola no lance em que se machucou. "Atenção: deixem meu amigo Rami. Não foi maldade", completou Mbappé.

Ele foi atendido pelos médicos da seleção francesa e até tentou continuar no treino. Ensaiou corridas, mas não suportou as dores. Foi para o vestiário mancando.

Treinada por Didier Deschamps, a França se prepara em Istra. A estreia francesa será contra a Austrália, às 7h (de Brasília) deste sábado, em Kazan. Em seguida, enfrenta o Peru, no dia 21, e termina a sua participação no Grupo C contra a Dinamarca, no dia 26.