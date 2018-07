Mbappé considera 'normal' choro de Neymar: 'Mostra que é um ser humano'

O choro de Neymar em entrevista coletiva ao lado do técnico Tite na última sexta-feira, após a vitória da seleção brasileira no amistoso com o Japão, surpreendeu muita gente. Mas não um colega do brasileiro no Paris Saint-Germain. Neste domingo, Kylian Mbappé garantiu ter visto com normalidade as lágrimas do astro.

+ Neymar desmente desentendimentos no PSG e chora com elogios de Tite

"É normal que ele se emocione depois de tantas críticas recebidas. Isso demonstra que ele é um ser humano como todos nós, que tem dois braços, duas pernas e um coração", declarou o francês em entrevista à rede de televisão TF1.

Neymar foi bastante questionado na sexta sobre possíveis entreveros com Edinson Cavani e o técnico Unai Emery. O brasileiro inclusive teria revelado estar arrependido pela decisão de trocar o Barcelona pelo Paris Saint-Germain. Mas ele negou estas informações e se disse feliz na capital francesa.

No fim da entrevista coletiva, o técnico Tite tomou a palavra e foi só elogios ao caráter de Neymar. O astro, então, não se conteve e deixou a sala de imprensa em meio a lágrimas.

"Ele passa uma certa imagem e parece que as coisas não afetam ele. Mas quando você conhece, ele se abre, se mostra, é alguém normal", afirmou Mbappé. "É tão forte em campo que todos pensam que também é assim fora, mas trata-se de alguém normal."