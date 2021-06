Mbappé conversa com astronauta em Estação Espacial em ação promocional da Eurocopa; veja vídeo

Astro da seleção francesa e do Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé participou nesta segunda-feira, dia 7, de um evento realizado pela Uefa para promover a Eurocopa. Sabe onde? No espaço. O atacante conversou por videoconferência com o astronauta Thomas Pesquet, atualmente locado na Estação Espacial Internacional. Em um bate papo sobre futebol e ciência, o atleta comentou com o compatriota sobre a evolução do esporte nos últimos anos, cada vez mais baseado na análise de dados. O astronauta estava com uma bola de futebol na Estação Espacial.

"É possível individualizar nosso trabalho com base em nossos testes, resultados, para ver o quanto podemos progredir em uma temporada. Há também nutrição e rastreamento do sono. O futebol de hoje não deixa nada ao acaso", disse o atacante francês, que se prepara para defender sua seleção na Eurocopa.

Ao astronauta, o jogador também citou semelhanças entre as duas carreiras, a dele e a do amigo, destacando, além do "trabalho duro" e "sacrifício", a sorte de "encontrar as pessoas certas na hora certa".

‍ What happened when @esa astronaut @Thom_astro caught up with France superstar @KMbappe from space? Take a look at this galactic meeting now! #EURO2020 #UEFAtv — UEFA (@UEFA) June 7, 2021

A Eurocopa estreia nesta sexta-feira, dia 11, às 16h (horário de Brasília), com o duelo entre Turquia e Itália, em Roma, válido pelo Grupo A da competição. A França de Mbappé entra em campo na terça-feira, também às 16h, quando realiza o duelo de campeões mundiais com a Alemanha, pelo Grupo F, em Munique. O SporTV vai mostrar os jogos das seleções da Europa. O astronauta francês não disse se torce para o time de Mbappé.