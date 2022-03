Mbappé critica atuação do PSG em derrota por 3 a 0: 'Devemos ser profissionais'

O atacante Kylian Mbappé não gostou nada da derrota do Paris Saint-Germain para o Monaco por 3 a 0, no último domingo, pelo Campeonato Francês. O líder da competição foi facilmente batido pelo time monegasco, que ocupa apenas a sétima posição na tabela. Mbappé disse que espera um comportamento de respeito do elenco para a sequência da temporada.

“Nós devemos permanecer profissionais, devemos respeitar os torcedores que apoiam, nossas famílias. Nós vamos conseguir este 10º título”, disse o atacante na entrevista pós-jogo.

O zagueiro brasileiro Marquinhos foi outro a compartilhar o sentimento de reprovação pela atuação do time. "É uma catástrofe e difícil de digerir. É o nosso pior jogo do ano".

A derrota surpreendente do PSG teve Neymar com atuação discreta em campo e sem a presença do argentino Lionel Messi, que ficou fora da partida por estar gripado.

O PSG vem de uma dolorosa eliminação na Liga dos Campeões para o Real Madrid, mas vive situação confortável no Campeonato Francês. A equipe parisiense lidera a tabela da competição com 65 pontos, 12 a mais que o vice e rival Olympique de Marselha.

O técnico argentino Mauricio Pochettino convive com grande pressão para se manter no cargo. Mudanças na gestão do clube são esperadas para a próxima temporada. Os protestos dos torcedores têm sido constantes e direcionados principalmente ao diretor esportivo Leonardo e o presidente Nasser Al-Khelaifi.