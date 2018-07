Mbappé diz que ir para o PSG foi natural e nega que Neymar seja egoísta

Adversário do Real Madrid nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, Kylian Mbappé poderia estar do outro lado do campo no aguardado confronto pelo Paris Saint-Germain. Afinal, ele despertou o interesse do clube espanhol antes de assinar com a equipe francesa. E, nesta quarta-feira, destacou que não havia outra opção a fazer a não ser trocar o Monaco pelo PSG.

+ Neymar recorda lesão e diz que Copa de 2014 foi 'uma porcaria'

"Porque o PSG é a equipe da minha cidade, é como se um menino madrilenho torcedor do Real Madrid tem a oportunidade de jogar em sua equipe e vai para outro lugar, para outro país. Não, eu queria jogar no PSG e estou muito contente pela forma como as coisas estão acontecendo", afirmou Mbappé, em entrevista ao jornal esportivo espanhol Marca.

O francês foi uma das contratações de peso realizadas pelo PSG na última janela para contratações, dias após o clube realizar a maior transação da história do futebol ao tirar Neymar do Barcelona. Logo nos seus primeiros jogos no time francês, o brasileiro se envolveu em polêmica com Cavani sobre quem seria o cobrador de pênaltis do time. Se declarando amigo do companheiro, Mbappé defendeu Neymar das críticas e assegurou que o brasileiro não é egoísta, pensando sempre nos interesses do time.

"Pessoas de fora veem um Neymar no campo que ele não é. As pessoas veem ele fazendo aqueles dribles e acham que ele só pensa em se divertir, que ele é egoísta, que ele só pensa nele. Mas quando você compartilha o vestiário com ele, percebe que não existe nada disso. Ele é realmente uma pessoa gentil, que se aproxima dos outros, muito amigável e que joga primeiramente pelo time. É verdade que seu futebol é driblando, ele é um driblador e você não vai pedir que ele pare de fazer isso porque ele o faz muito bem. Não há quem dribla como ele no campo, ele é um jogador que pode nos fazer ganhar títulos e nós temos que aproveitá-lo", comentou.

Com Neymar e Cavani, Mbappé forma um ataque poderoso e temido no seu país, onde lideram com folga o Campeonato Francês, mas também na Europa. Ele assegura, porém, que o time não depende apenas do setor ofensivo. "Não pensamos em ser o melhor ataque do mundo, mas a melhor equipe do mundo. O que queremos é ganhar, somos competitivos. É bom isso de sermos o melhor ataque do mundo, mas isso não te garante nada. Quem ganha é a equipe", comentou.