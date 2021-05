Mbappé e Haaland são os jogadores mais valiosos do mundo, diz estudo; Neymar sai do top-5

Os atacante Kylian Mbappé, do PSG, e Erling Haaland, do Borussia Dortmund, são os jogadores mais valiosos do futebol mundial na atualidade, segundo estudo divulgado nesta terça pela plataforma KPMG Football Benchmark. Neymar, por sua vez, até se valorizou, mas acabou perdendo uma posição.

O topo do ranking é ocupado pelo francês Mbappé, de 22 anos. De acordo com a estudo da KPMG, o jovem atacante vale 189 milhões de euros, cerca de R$ 1,2 bilhões - o atacante ganhou 4 milhões de euros de valor de mercado, cerca de R$ 25,4 milhões. Haaland cresceu 21 milhões de euros, cerca de R$ 133,3 milhões, desde o último estudo e assumiu o segundo lugar com o valor total de 131 milhões de euros, cerca de R$ 831,5 milhões.

Neymar valorizou 1 milhão de euros (R$ 6,4 milhões) no período, e agora aparece na 6ª posição com o valor total de 116 milhões de euros, cerca de R$ 736,3 milhões.

O terceiro lugar é de Harry Kane, centroavante de 27 anos do Tottenham, que caiu para a terceira colocação e está avaliado em 127 milhões de euros (R$ 806, 1 milhões). Na sequência, aparecem Marcus Rashford, atacante de 23 anos do Manchester United, com o total de R$ 768 milhões, e Raheem Sterling, atacante de 26 anos do Manchester City (R$ 755,4 milhões).

O cálculo do valor de mercado dos atletas é feito a partir do desempenho em campo, da idade e do tempo de contrato dos atletas - e leva em conta apenas os valores fixos de transferência, sem bônus por por desempenho. O levantamento usou dados de mais de 5.600 jogadores espalhados por 12 campeonatos nacionais, incluindo Brasil, Argentina, Bélgica, Inglaterra (1ª e 2ª divisão), França, Alemanha, Itália, Holanda, Portugal, Espanha e Turquia.

Confira o top-10

1 - Mbappé - 189 milhões de euros (R$ 1,2 bilhões)

2 - Haaland - 131 milhões de euros (R$ 831,5 milhões)

3 - Kane - 127 milhões de euros (R$ 806,1 milhões)

4 - Rashford - 121 milhões de euros (R$ 768 milhões)

5 - Sterling - 119 milhões de euros (R$ 755,4 milhões)

6 - Neymar - 116 milhões de euros (R$ 736,3 milhões)

7 - De Bruyne - 113 milhões de euros (R$ 717,3 milhões)

8 - Sancho - 110 milhões de euros (R$ 698,2 milhões)

9 - Salah - 110 milhões de euros (R$ 698,2 milhões)

10 - Alexander Arnold - 110 milhões de euros (R$ 698,2 milhões)