Mbappé evita falar de futuro após hat-trick: 'seria estúpido decidir por um jogo'

Mbappé brilhou intensamente no jogo de ida entre PSG e Barcelona pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, marcando três gols. Após a partida, e com o prêmio de melhor do jogo em mãos, o atacante francês de 22 anos evitou responder ao ser perguntado sobre o futuro.

"A camisa do PSG é uma das que tenho em mente. Meu futuro? Seria estúpido decidir meu futuro por um jogo", iniciou ele aos microfones da RMC Sport. Diversos clubes teriam interesse em contratá-lo, sendo que as principais especulações o ligam ao Real Madrid.

"A verdade é que se trata de refletir para o longo prazo. Sempre disse que sou feliz aqui", completou Mbappé. Na partida desta terça, o atacante foi o principal nome da vitória do PSG por 4 a 1 - Moise Kean marcou o outro do PSG e Messi fez o do Barcelona.

A dúvida sobre a permanência de Mbappé permanecerá até a próxima janela de transferência. Neymar já afirmou que deseja a permanência do colega, que elogiou bastante nas redes sociais após a goleada sobre o Barcelona.