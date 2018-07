Mbappé fica fora de lista de relacionados do Monaco e segue com futuro incerto

A situação do atacante Kylian Mbappé está longe de uma definição. Nesta quinta-feira, o técnico Leonardo Jardim divulgou a lista de relacionados do Monaco para o confronto desta sexta-feira com o Metz, fora de casa, pela terceira rodada do Campeonato Francês, e deixou de fora o jovem jogador.

Mbappé até participou dos dois primeiros jogos do Monaco na temporada, diante do Paris Saint-Germain, pela Supercopa da França, e do Toulouse, pela primeira rodada do Campeonato Francês, sendo titular em ambos. No último fim de semana, porém, não saiu do banco de reservas no duelo com o Dijon.

Nos últimos dias, o técnico Leonardo Jardim negou que a decisão de deixar Mbappé fora do time tivesse sido uma punição. O português declarou que preteriu o atacante para protegê-lo diante das especulações sobre uma possível saída, mas também indicou que o jogador não estava 100% focado em seu trabalho no clube.

Agora, então, o treinador optou por nem relacionar Mbappé para o confronto com o Metz, indicando que o futuro do atacante está mais indefinido, ainda mais após o jovem francês, de 18 anos, despertar o interesse de clubes como o Real Madrid, o Manchester City e o Paris Saint-Germain.

Sem Mbappé, Adama Diakhaby é o favorito para formar novamente a dupla de ataque do Monaco com o colombiano Radamel Falcao García. Mas o argelino Rachid Ghezzal, contratado após passagem pelo Lyon, também foi relacionado por Leonardo Jardim e pode enfrentar o Metz nesta sexta, fazendo a sua estreia pelo clube.