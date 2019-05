Mbappé marca, mas campeão PSG se despede do Francês com derrota

Campeão nacional com muita antecipação nesta temporada europeia, o Paris Saint-Germain fechou com derrota a sua campanha no Campeonato Francês, nesta sexta-feira, quando o time chegou a marcar um gol com Mbappé, mas foi batido pelo Reims por 3 a 1, fora de casa, em sua 38ª e última partida pela competição.

Com o resultado, o PSG terminou o torneio com 91 pontos, 16 à frente do vice-campeão Lille, que em outra partida do dia foi derrotado pelo Rennes, também pelo placar de 3 a 1 e atuando como visitante. Já o Reims, que não tinha nenhum objetivo relevante a buscar nesta rodada final, encerrou o Francês na oitava posição, com 55 pontos.

Sem contar com Neymar, que na última quinta-feira teve a sua saída do PSG admitida como possível pelo técnico Thomas Tuchel após o término desta temporada europeia, o time parisiense terminou o primeiro tempo do duelo desta sexta em desvantagem depois de o ganês Rahman Baba abrir o placar para os donos da casa aos 36 minutos.

Na etapa final, Mathieu Cafaro ampliou para o Reims aos 9 da etapa final, antes de Mbappé descontar o placar logo depois, aos 12. Mas o que poderia ser o prenúncio de uma reação da equipe de Paris não se concretizou e o argentino Pablo Chavarría definiu o 3 a 1 ao marcar nos acréscimos, aos 49 minutos.

O brasileiro Marquinhos atuou como titular da zaga do PSG nesta sexta, enquanto o lateral Daniel Alves só foi colocado em campo por Tuchel aos 21 minutos da etapa final, quando entrou no lugar de Draxler. E o PSG não conseguiu reagir mesmo tendo nomes de peso como o uruguaio Cavani e o argentino Di Maria atuando durante toda a partida.

Já na vitória do Rennes, que nesta temporada faturou o título da Copa da França ao bater o PSG na decisão em um jogo que ficou marcado por uma agressão de Neymar a um torcedor após o confronto, o destaque foi M'baye Niang. Ele marcou dois gols no triunfo por 3 a 1 sobre o Lille, que fez a sua equipe terminar o Francês na décima posição, com 52 pontos. Pelo troféu da Copa da França, o Rennes assegurou uma vaga na fase de grupos da próxima edição da Liga Europa.

Outro clube que fechou a sua participação no torneio nacional com vitória nesta sexta foi o Lyon, que bateu o Nîmes por 3 a 2, fora de casa, e ficou com 72 pontos na terceira posição. Com este posto, que a equipe já não corria mais o risco de perder nesta rodada final, o clube garantiu um lugar no estágio classificatório para a fase de grupos da próxima Liga dos Campeões. O marfinense Maxwel Cornet, com dois gols, foi o destaque principal desta vitória do Lyon.

A quarta posição desta edição do Francês foi conquistada pelo Saint-Étienne, que encerrou a sua campanha com 66 pontos ao empatar por 1 a 1 com o Angers, também como visitante, e tem presença assegurada na próxima Liga Europa. Já o Angers fechou sua participação em 13º lugar, com 43 pontos.

E a quinta colocação da tabela foi garantida pelo Olympique de Marselha apenas nesta rodada final. Atuando como mandante, o time superou o Montpellier por 1 a 0, com um gol de Florian Thauvin, e ficou com 61 pontos. Assim, a equipe ultrapassou justamente o Montpellier, que encerrou o Francês em sexto lugar, com 59. Aos 42 minutos do segundo tempo, o atacante italiano Mario Balotelli chegou a ser expulso, mas o Olympique conseguiu segurar o placar com um homem a menos no fim do confronto.