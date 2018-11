Mbappé minimiza incidente entre Neymar e Cavani em amistoso: 'Dão tudo de si'

O atacante Kylian Mbappé deu pouca importância ao desentendimento visto entre Neymar e Edinson Cavani durante a disputa de amistoso nesta sexta-feira, entre Brasil e Uruguai, em Wembley, na Inglaterra. Para o francês, que atua ao lado da dupla no Paris Saint-Germain, esse tipo de incidente é normal mesmo entre companheiros de clube.

"Enviei ao Neymar um vídeo do lance, ele deu risada. Não foi nada, é uma partida de futebol, ambos defendem cada qual o seu país. Dão tudo de si", comentou Mbappé em coletiva de imprensa neste domingo, a dois dias do amistoso entre França e Uruguai, que vai acontecer no Stade de France, na região metropolitana de Paris.

Mbappé se referiu ao momento do jogo em que Cavani fez uma falta dura em Neymar, quando o Brasil já vencia a partida por 1 a 0, placar final do duelo. Deitado no gramado, o atacante brasileiro recusou a mão oferecida pelo rival para se levantar e dar prosseguimento rápido ao confronto.

Neymar e Cavani têm histórico de desentendimentos dentro de campo. Na temporada passada, durante partidas do Campeonato Francês, ambos deixaram claro a insatisfação que existia um com o outro por causa de cobranças de falta e pênalti, que os dois atacantes faziam questão de bater.