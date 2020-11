Mbappé não se recupera de lesão na coxa e desfalca a França contra Portugal

A seleção francesa terá um grande desfalque na visita a Portugal, neste sábado, às 16h45 (de Brasília) pela quinta rodada da fase de grupos da Liga das Nações: o astro Kylian Mbappé. O atacante não se recuperou de lesão muscular na coxa e será desfalque no confronto em Lisboa.

O técnico Didier Deschamps enviou à Uefa a lista final dos 23 convocados para o compromisso sem o nome de Mbappé. Ausente no amistoso com a Finlândia, quarta-feira, no Stade de France, o atacante do Paris Saint-Germain era aguardado no treino de sexta-feira.

Mas o atacante não trabalhou plenamente na sessão e acabou cortado da relação de jogadores que enfrentam Portugal de Cristiano Ronaldo em confronto que pode garantir a classificação antecipada.

Por outro lado, Deschamps contará com Pavard, Tolisso, Kimpembe e Hernandez. O quarteto também sofria com problemas físicos e não esteve em campo na derrota por 2 a 0 em amistoso diante da Finlândia.

Sem Mbappé, a França tentará se dar bem na "final antecipada" do Grupo 3 da Liga das Nações. As seleções somam 10 pontos e quem vencer garante vaga antecipada para as semifinais da competição.

Eles empataram por 0 a 0 no primeiro confronto, em outubro. Em caso de nova igualdade, a decisão será na terça-feira. Os portugueses visitam a Croácia e os franceses encaram Suécia, em Paris.