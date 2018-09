Mbappé pega três jogos de suspensão por expulsão no Campeonato Francês

O atacante Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, pegou três jogos de suspensão pela expulsão na vitória por 4 a 2 sobre o Nimes, no sábado, pelo Campeonato Francês. O gancho foi estipulado nesta quarta-feira pelo Comitê Disciplinar da liga nacional.

O jogador de 19 chegou a marcar um dos gols na vitória do PSG, mas no final da partida se envolveu em uma confusão com Savanier, da equipe adversária. Mbappé ficou irritado com a pancada que levou, empurrou o rival e acabou expulso. Savanier, que também acabou expulso na partida, recebeu cinco jogos de suspensão.

Mbappé está com a seleção francesa em preparação para o duelo contra a Alemanha nesta quinta-feira, pela Liga das Nações. Quando voltar, o jogador ficará de fora dos jogos contra Saint-Étienne (dia 14), Rennes (dia 23) e Reims (dia 26) pelo Campeonato Francês.

Apesar do gancho, o jovem está liberado para o duelo da Liga dos Campeões. No dia 18, o Paris Saint-Germain estreará na competição contra o Liverpool, fora de casa, em partida pelo Grupo C, considerado um dos mais complicados da atual edição - completam a chave Napoli e Estrela Vermelha.