Mbappé se apresenta e faz o primeiro treino pelo Paris Saint-Germain

Kylian Mbappé iniciou a sua rotina de jogador do Paris Saint-Germain nesta segunda-feira. Após compor o grupo da seleção francesa que disputou dois jogos válidos pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2018, o jovem atacante, de 18 anos, compareceu ao CT do seu novo clube e fez o primeiro trabalho ao lados dos companheiros do PSG.

O Paris Saint-Germain anunciou Mbappé como reforço na última quinta-feira, quando estava na seleção francesa. E, embora ele já tenha começado a treinar, só vai ser apresentado pelo time em que vai vestir a camisa de número 29 na próxima quarta-feira.

Mbappé foi contratado por empréstimo de um ano pelo PSG junto ao Monaco, mas o clube terá que adquiri-lo após o encerramento do vínculo por um valor não revelado oficialmente, mas estimado em 180 milhões de euros (aproximadamente R$ 673 milhões).

De qualquer forma, Mbappé se apresentou nesta segunda-feira ao PSG e teve o primeiro contato com o técnico Unai Emery, além de conhecer parte dos companheiros - Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Neymar, por exemplo, estão com a seleção brasileira, que joga pelas Eliminatórias Sul-Americanas.

Sensação do futebol europeu na última temporada, quando foi decisivo para as boas campanhas do Monaco, campeão francês e semifinalista da Liga dos Campeões, Mbappé entrou em campo durante os dois recentes compromissos da seleção francesa - vitória por 4 a 0 sobre a Holanda e empate por 0 a 0 com Luxemburgo.

Agora, após fazer o seu primeiro treino, ele vive a expectativa de ser apresentado, além de estrear pelo novo clube. O próximo compromisso do PSG será na sexta-feira, quando vai visitar o Metz, pela quinta rodada do Campeonato Francês.