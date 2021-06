Mbappé se desculpa por pênalti perdido e ganha apoio de Pelé: 'Cabeça erguida'

Responsável por perder o pênalti que tirou a França da Eurocopa, Kylian Mbappé pediu desculpa aos torcedores. O astro do Paris Saint-Germain, que deixou a competição sem balançar as redes, usou as redes sociais para se manifestar sobre a eliminação da seleção francesa e ganhou um apoio importante: o de Pelé.

"Muito difícil virar a página. A tristeza é imensa após esta eliminação, não conseguimos atingir o nosso objetivo. Sinto muito por essa penalidade", escreveu um frustrado e chateado Mbappé em seu perfil no Instagram.

"Queria ajudar a equipe, mas não consegui. Vai ser difícil dormir, mas infelizmente são os altos e baixos deste esporte que tanto amo. Sei que vocês estão decepcionados, mas ainda assim gostaria de agradecer pelo apoio e por sempre acreditarem na gente", completou.

Pelé já deixou claro ser um admirador do futebol de Mbappé e nesta segunda-feira mandou uma mensagem de incentivo para o jovem atacante francês.

Keep your head up, Kylian! Tomorrow is the first day of a new journey, @KMbappe. — Pelé (@Pele) June 28, 2021