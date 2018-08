Mbappé se reapresenta ao PSG e posa para foto ao lado de Neymar

O Paris Saint-Germain contou nesta terça-feira com o retorno das férias dos jogadores que foram campeões do mundo com a França. Kylian Mbappé, Presnel Kimpembe e Alphonso Aréola foram recebidos com aplausos pelos companheiros de clube.

Os três jogadores realizaram exames médicos ao lado de outros jogadores do PSG que disputaram a Copa do Mundo. Mbappé comentou sobre a mudança de número da camisa na nova temporada. Ele agora utilizará a 7 e não mais a 29. "O número também indica suas ambições, o jogador que quer ser. É um novo início, com um número como este se começa bem", afirmou o atacante de 19 anos nas redes sociais do clube.

Mbappé também posou para foto ao lado de Neymar. O Paris Saint-Germain divulgou a imagem nas redes sociais e escreveu: "Uma foto que respira futebol". O clube também postou uma outra com todo elenco presente: "Parabéns a Mbappé, Areola e Kimpembe! Feliz de vê-los novamente nos treinamentos e em casa."

Après les petites festivités pour nos vainqueurs de la #WorldCup , retour à l'entraînement ! Avec le sourire bien sûr #AllezParis pic.twitter.com/LfneJaDYmk — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 7 de agosto de 2018

O PSG conquistou a Supercopa da França no último domingo, depois de golear o Monaco por 4 a 0 em Shenzhen, na China. O time da capital inicia a defesa do título do Campeonato Francês no domingo, contra o Caen.