Mbappé se recupera e PSG terá trio com Neymar e Messi pela 1ª vez na temporada no sábado

A tão esperada primeira apresentação do trio ofensivo do Paris Saint-Germain na temporada vai ocorrer neste sábado, em jogo do Campeonato Francês contra o Montpellier, neste sábado, às 16h. O técnico Cristophe Galtier revelou nesta quinta-feira que Mbappé está recuperado de incômodo muscular que o tirou dos primeiros jogos oficiais do ano e o terá ao lado de Messi e Neymar no Parque dos Príncipes.

Mbappé sentiu dores musculares e acabou desfalcando o PSG na estreia do Campeonato Francês por causa do problema físico (5 a 0 no Clermont). Já não havia atuado na decisão da Supercopa da França por suspensão (4 a 0 sobre o Nantes). Messi e Neymar se destacaram nos jogos com três gols cada.

O brasileiro virou alvo de especulação sobre uma possível saída por causa de "um pedido" de Mbappé. Galtier bancou Neymar e também garantiu que Messi teria uma grande temporada. Sua missão, agora, é fazer o trio render o que era esperado na temporada passada. Ele garante estar preparado para a missão.

"Não há dificuldade em integrá-lo, é um grande privilégio poder contar com Kylian Mbappé neste trio de ataque", afirmou Galtier nesta quinta-feira, na coletiva de pré-jogo do Francês. "É certo que ele ficou incomodado durante a sua preparação com a suspensão (da decisão contra o Nantes) e com as dores. Ele teve pouco tempo de jogo nas partidas de preparação, não tem muitos minutos nas pernas, mas está em boa forma. O pouco desconforto que ele tinha desapareceu completamente."

Galtier comemorou a dedicação de Mbappé nos trabalhos da semana e confia em um atacante empolgado e pronto para ajudar o PSG a mostrar que chega entre os grandes favoritos no ano após decepcionar na temporada passada.

"Ele voltou muito dinâmico esta semana. Também trabalhei muito nas associações, vi muito o que foi feito na temporada passada em diferentes padrões de ataque. Eles estão acostumados a jogar juntos todos os dias, os três, e são muito eficientes", disse o treinador. "Ney e Leo estão um pouco mais com ritmo, mas não tenho medo de que Kylian esteja rapidamente no ritmo, depois disso veremos ao longo da partida. Eles se conhecem perfeitamente e sabem jogar um para o outro. É uma grande vantagem ter Kylian conosco."