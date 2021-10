Mbappé será padrinho de bebê panda que nasceu em zoológico francês

O zoológico de Beauval, na França, divulgou nesta quarta-feira que Kylian Mbappé, atacante do Paris Saint-Germain, aceitou ser padrinho de um dos bebês panda que nasceu no dia 2 de agosto no local. O outro terá como madrinha Zhang Jiaqi, chinesa que conquistou o ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio, nos saltos ornamentais, na prova de plataforma 10m sincronizado ao lado de Chen Yuxi.

"O compromisso deles destaca o tamanho da importância de proteger espécies ameaçadas e da proteção da biodiversidade", disse Delphine Delord, diretor do Zoológico de Beauval, em entrevista à AFP.

Mbappé e Zhang Jiaqi estarão presentes na Cerimônia de Nome, que acontece no dia 18 de novembro, quando serão revelados os nomes chineses dos gêmeos pandas.

A primeira-dama da China geralmente escolhe os nomes dos pandas. Mas, nesta ocasião, o público poderá, pela primeira vez, decidir a partir de uma lista de 10 nomes escolhidos pela Associação Chinesa de Zoológicos. É possível votar em Anfu e Anqi; Yuandudu e Huanlili; Huanxi e Huanle; Huanxin e Huanyan ou Hehuan e Yuanying.

No momento, as duas fêmeas, que pesam mais de quatro quilos, "ficam com os olhos bem abertos" e "começam a se mexer", segundo o zoológico, são chamadas de "Pequena Neve" e "Flor do Algodão", nomes provisórios escolhidos pelos funcionários do Beauval.

Em dezembro de 2017, a primeira-dama francesa, Brigitte Macron, batizou o irmão mais velho dos gêmeos Yuan Meng. Os pais são Huan Huan e Yuan Zi, um casal de pandas que a China emprestou em 2012 por dez anos.