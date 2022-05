Mbappé renova contrato com PSG por mais dois anos, diz jornal; mãe do francês nega acerto

A novela envolvendo o futuro de Kylian Mbappé pode estar próxima do fim. Cobiçado pelo Real Madrid, o atacante francês está perto de acertar sua renovação de contrato com o Paris Saint-Germain, segundo o jornal Le Parisien. O jogador, cujo vínculo se encerra no fim de junho, acertaria uma extensão por mais dois anos, com opção de um terceiro. Mbappé receberia 50 milhões de euros de salário e outros 100 milhões de euros como bônus de assinatura. A mãe do jogador, Fayza Lammari, em entrevista ao diário Marca, da Espanha, nega que o filho tenha renovado com o clube francês.

O atacante de 23 anos fez uma temporada histórica pelo PSG. Mbappé contribuiu com 44 gols e 24 assistências em 49 partidas, ajudando a equipe da capital a retomar o título francês, que foi conquistado pelo Lille na temporada anterior. O grande desejo do clube — o título da Liga dos Campeões — mais uma vez ficou pelo caminho. O time foi eliminado nas oitavas de final pelo próprio Real Madrid.

O jogador também é uma das grandes esperanças da seleção francesa para a Copa do Mundo do Catar neste ano, ao lado de nomes como o atacante Karim Benzema. A França decepcionou na Eurocopa disputada no ano passado, ao ser batida pela Suíça nos pênaltis depois de um empate em 3 a 3 no tempo normal.

Em meio à tentativa de renovar com sua joia, o Paris Saint-Germain registrou um déficit de 224 milhões de euros na temporada 2020/2021, que teve uma crise com os direitos televisivos do Campeonato Francês e partidas sem público, segundo o órgão de controle financeiro do futebol da França (DNCG).

O prejuízo do clube da capital foi 80% maior em comparação com a temporada anterior (124 milhões de euros), que foi interrompida em março de 2020 por conta da pandemia. No total, dezessete dos 20 clubes da primeira divisão fecharam 'no vermelho'. Os dados foram divulgados nesta semana pela Liga de Futebol Profissional (LFP).