MC Livinho é anunciado como novo reforço do Grêmio Osasco Audax

MC Livinho está de volta! Engana-se, porém, quem pensa se tratar dos palcos. Após passagem apagada pelo São Caetano, o funkeiro está retornando aos gramados e foi anunciado nesta quarta-feira como novo reforço do Grêmio Osasco Audax para a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista.

"Hoje tu tá de volta pra mostrar que é capaz. Avisa lá que o Livinho tá de volta para casa", escreveu o clube nas redes sociais.

Livinho teve uma breve passagem pelo Audax em 2018, mas a ousadia mostrada em suas letras não chegou a ser mostrada em campo. Isso porque a agenda de shows do cantor o impediu de entrar em campo e atuar pela equipe, rescindindo o contrato pouco tempo depois. Anteriormente, passou por um período de testes no Oeste, mas também não chegou a entrar em campo.

HOJE TU TÁ DE VOLTA PRA MOSTRAR QUE É CAPAZ... LIVINHO É AUDAXCIOSO! @Mclivinho ❤️ pic.twitter.com/M2p2uLwCpg — Grêmio Osasco Audax (@audaxosasco) January 19, 2022

A chegada da pandemia impediu a realização de eventos no País, o artista decidiu continuar seguindo o sonho de se tornar um jogador de futebol profissional. O São Caetano abriu as portas ao cantor no ano passado e Livinho finalmente estreou em setembro do ano passado.

O início como profissional parecia promissor. Logo nos primeiros minutos em campo, o cantor sofreu o pênalti que resultou no gol de empate contra a Portuguesa. Tudo mudou no jogo seguinte, quando tropeçou na bola e deu início à jogada do segundo gol na derrota por 3 a 0 para o Taubaté.

Atuando como atacante, Livinho deixou o São Caetano sem balançar as redes. O funkeiro anunciou sua despedida em novembro, através de um vídeo publicado em suas redes sociais. Emocionado, ele agradeceu o clube do ABC pela oportunidade de realizar o sonho de ser jogador.

"Me dediquei todo esse tempo, todos esses dias, me concentrei, treinei. Sou muito grato a Deus por essa oportunidade, muito grato ao São Caetano por ter aberto essa porta para mim, realizar esse sonho. O ciclo se encerra por aqui hoje, mas quero agradecer a todos que torceram por mim", disse.

O Grêmio Osasco Audax estreia no Paulista Série A2 na próxima quarta-feira, dia 26, quando enfrenta o São Bento, em casa, pela primeira fase da competição.