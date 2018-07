McCarthy vai ter amistosos para se garantir na Copa

McCarthy está visivelmente fora de forma física, principalmente por conta da contusão que o deixou praticamente sem atuar nos últimos três meses. O atacante realiza trabalhos intensivos para ficar em condições, ao menos mínimas, de participar de uma partida da Copa do Mundo.

O técnico Carlos Alberto Parreira o define como o "mais experiente atacante da África do Sul", mas nem por isso se mostra disposto a mantê-lo no grupo se não perceber alguma recuperação do jogador.

Nem mesmo o próprio McCarthy parece muito confiante. "Vim para a seleção com o objetivo de trabalhar duro para estar na Copa. É uma honra representar seu país, mas se não for possível vou torcer para a África do Sul, pois o país esta acima de tudo".

Parreira vai dar chance a McCarthy no amistoso contra a Colômbia, no dia 27, e na partida do dia 31, contra adversário não definido. No dia 1.º de junho, o técnico divulgará a lista dos 23 atletas que estarão na Copa do Mundo.