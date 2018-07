McDonald é cortado da Austrália

Três jogadores foram cortados da seleção australiana nesta terça-feira, 25, e a grande surpresa foi o corte do artilheiro Scott Mcdonald.

Além do atacante do Middlebrough da Inglaterra, que esteve no amistoso contra a Nova Zelândia, o meio-campista Nick Carle e o zagueiro Jade North também foram cortados do grupo que irá disputar a Copa do Mundo.

Nikita Rukavytsya e Josh Kennedy devem formar a dupla de ataque australiana. Até agora o elenco está com 28 atletas, mais 5 devem ser cortados até o dia 1° de junho, data limite para inscrição dos 23 jogadores selecionados.