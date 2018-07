'Me redimi do erro no clássico', diz Vitor Hugo após jogo com Rio Claro

O vilão da derrota do Palmeiras no clássico para o Corinthians, pelo Campeonato Paulista, fez questão de dizer que conseguiu se redimir na quarta-feira. O zagueiro Vitor Hugo falhou no último domingo ao tentar um recuo para o goleiro Fernando Prass que culminou no gol adversário, marcado por Danilo, mas deixou o Allianz Parque aliviado com a sua atuação depois da vitória por 3 a 0 sobre o Rio Claro, também pelo Estadual.

"Tive a oportunidade de me redimir hoje (quarta-feira) e senti que fiz uma boa partida. Estava firme na marcação. No jogo teve um lance parecido e em vez de recuar para o Fernando (Prass) chutei para a lateral. Foi seriedade total", explicou Vitor Hugo. No domingo, o zagueiro não quis dar entrevistas e explicou que preferiu não falar por estar nervoso pela falha cometida.

A vitória tranquila do Palmeiras sobre a equipe do interior encerrou uma série negativa do time, que vinha de derrotas em casa para o rival Corinthians e para a Ponte Preta, ambas por 1 a 0. O resultado positivo fez o técnico Oswaldo de Oliveira elogiar a atuação da equipe, principalmente da defesa. Pela primeira vez na temporada o setor terminou uma partida sem tomar gols.

Vitor Hugo festejou a chance de ser mantido entre os titulares na zaga ao lado de Tobio mesmo depois da falha no domingo. "Foi uma oportunidade que eu soube aproveitar e espero que a torcida mais uma vez me desculpe por domingo. Eu sei que foi difícil, mas estou aqui para ajudar", disse o zagueiro, que chegou ao clube neste ano vindo do América-MG.