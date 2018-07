'Me sinto em casa', vibra Neymar sobre rápida adaptação ao Barcelona

Artilheiro do Barcelona no Campeonato Espanhol com oito gols marcados nas oito primeiras rodadas do torneio, o atacante Neymar acredita que o seu sucesso neste início da temporada 2014/2015 tem muita relação com a sua maior adaptação ao clube, o que o permitiu evoluir nas últimas semanas.

"Não sei o que mudou, mas me sinto melhor", explicou Neymar. "Me adaptei mais, agora me sinto em casa. E mais feliz no clube. Estou muito feliz", completou o brasileiro, que espera ter sucesso nos jogos desta semana do Barcelona, diante do Ajax, terça-feira, pela Liga dos Campeões, e do Real Madrid, no sábado, pelo Campeonato Espanhol. "Quero marcar contra o Ajax e no clássico", disse.

Após enfrentar polêmicas em razão dos detalhes da sua contratação junto ao Santos, o brasileiro agora vem tendo mais sucesso no Barcelona, que nesta temporada passou a ser comandado por Luis Enrique. E Neymar destacou a parceria de sucesso que vem tendo com o argentino Lionel Messi, seu companheiro de ataque no Barcelona. "Jogar com ele é algo incrível. Para mim, é o melhor do mundo, é o melhor que já vi jogar", elogiou o brasileiro.

A partir do próximo sábado, com o fim da suspensão imposta pela Fifa, Neymar vai ganhar mais um parceiro de alto nível no ataque: Luis Suárez. E o brasileiro não economizou nos elogios ao uruguaio. "Com Suárez, creio que vamos conseguir muitas coisas boas para a equipe", disse. "Temos muita vontade de que comece a jogar conosco", concluiu.