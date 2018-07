'Me sinto um assassino', diz Petros após suspensão

Após ser suspenso por 180 dias do futebol pelo Superior Tribunal da Justiça Desportiva (STJD), o meia Petros, do Corinthians, lamentou a decisão. O jogador foi punido por ter dado um empurrão no árbitro Raphael Claus durante o clássico contra o Santos, válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Depois do anúncio da punição, na noite desta segunda-feira, Petros lamentou o rigor da pena. "Com todo respeito aos auditores, é incabível. Espero que o jurídico (do Corinthians) consiga resolver isso porque não é justa essa decisão", disse, visivelmente emocionado. "Me sinto como um criminoso, como um assassino, como um serial killer."

Petros também mostrou receio por ficar tanto tempo fora do futebol. "Sou um cara que precisa trabalhar, sustentar minha família e de maneira nenhuma posso ser injustiçado."

A defesa do Corinthians afirmou que vai aguardar o acórdão da decisão até quarta-feira para entrar com um recurso e, em seguida, pedir o efeito suspensivo da pena. Caso tenha o pedido aceito, Petros poderá atuar até que o caso tenha uma sentença definitiva pelos auditores do Pleno do STJD.