Medalha de ouro no Rio, lateral-direito William é testado no meio-campo do Inter

O técnico Celso Roth realizou nesta quarta-feira alguns testes na formação titular do Internacional de olho no duelo contra o Sport, neste domingo, às 19h30, na Arena Pernambuco, no Recife, pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A principal novidade foi a presença do lateral-direito William no meio de campo. O jogador se reapresentou ao time nesta semana após conquistar a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio com a seleção brasileira. Com o deslocamento dele para a armação das jogadas, Ceará seguiu como titular no lado direito.

Quem ficou entre os reservas foi Eduardo Sasha. O setor ofensivo que começou o trabalho tático tinha o venezuelano Seijas e William como meias e Valdívia e Vitinho na frente. No decorrer da atividade, Celso Roth fez diversas alterações, trocando os dois atacantes pelo uruguaio Nico López e pelo argentino Ariel e ainda testando Eduardo Henrique no lugar do volante Fabinho.

O Internacional vive o drama de estar há 13 jogos sem vencer no Brasileirão. O péssimo momento deixa o time na 15.ª colocação, com os mesmos 23 pontos do Figueirense, o 17.º, que encabeça a zona de rebaixamento.

Apesar das dificuldades, William voltou da seleção brasileira e elogiou a postura do elenco. Ele acredita que o empate com o São Paulo por 1 a 1 deu novo ânimo a equipe. Nesta partida, o time colorado poderia até ter vencido, mas Valdívia desperdiçou um pênalti no último lance. "Encontrei um grupo extremamente focado e indignado com o que está acontecendo dentro de campo. Um grupo que está trabalhando muito", afirmou.

O Internacional volta a treinar na tarde desta quinta-feira. O provável time titular para a próxima partida deverá ter: Danilo Fernandes; Ceará, Paulão, Ernando e Artur; Rodrigo Dourado, Fabinho, Seijas e William; Valdívia e Vitinho.