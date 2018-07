Medalha de título europeu de George Best é leiloada

A medalha recebida pelo lendário George Best pela conquista do título da Liga dos Campeões da Europa de 1968 foi vendida em um leilão por 156 mil libras (aproximadamente 415 mil reais). A Bonhams, uma casa de leilões londrina, negociou 13 medalhas conquistadas pelo ex-jogador da seleção da Irlanda do Norte por 200 mil libras (cerca de 532 mil reais) nesta quarta-feira.

O valor estimado da medalha pelo título europeu com o Manchester United era entre 90 e 120 mil libras (entre 240 e 320 mil reais). Na decisão contra o Benfica, Best marcou um dos gols da vitória por 4 a 1 da equipe inglesa sobre o time português, em partida disputada no Estádio de Wembley, definida apenas na prorrogação.

Best morreu em 2005, aos 59 anos, depois de sofrer por décadas de alcoolismo. Sua irmã vai receber o valor da venda das medalhas.