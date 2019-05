'Medalhões' perdem espaço no início da 'era Cuca' no São Paulo

A mudança no perfil do elenco do São Paulo na “era Cuca” está escancarada na escolha dos garotos (Antony, Liziero, Luan, por exemplo) e também nos atletas que foram preteridos até agora. Jogadores consagrados como Bruno Peres, Jucilei e Nenê ainda não foram escalados no Campeonato Brasileiro.

O caso mais emblemático é o do lateral Bruno Peres. Especialista na lateral-direita, o jogador de 29 anos não foi sequer relacionado para as duas últimas partidas (Goiás e Flamengo). Vale lembrar que o time não tinha um lateral-direito de ofício diante do time carioca, pois Igor Vinícius estava cumprindo suspensão automática. Cuca preferiu improvisar o garoto Walce, zagueiro que fez sua estreia no profissional. Durante o jogo, nova improvisação com Hudson, recuando Walce para a zaga.

Semifinalista da Liga dos Campeões em 2017, o ala não tem lesão, está bem fisicamente, mas precisa convencer a comissão técnica de que merece uma chance – no ano passado, Peres foi titular. Ele é considerado muito bom tecnicamente pela comissão técnica, mas está pecando pela falta de intensidade. Peres foi contratado da Roma por empréstimo até dezembro.

Embora tenham mais espaço que Bruno Peres no elenco, Jucilei e Nenê foram relacionados nos três primeiros jogos do Brasileirão, mas também não tiveram oportunidade. Havia vaga no meio, mas o escolhido foi o meia Hernanes.

Jucilei teve uma chance na final do Campeonato Paulista, contra o Corinthians. A falta de ritmo prejudicou sua atuação. Recentemente, o Atlético-MG mostrou interesse em sua contratação por empréstimo, mas o negócio não evoluiu.

Nenê já foi sondado por Fortaleza e Fluminense. Aos 37 anos, ele ainda não mostrou para Cuca que pode garantir a velocidade, versatilidade e o dinamismo que o técnico quer implantar.