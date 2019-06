Medel treina e deve jogar pela seleção chilena contra a Colômbia

O capitão Gary Medel não deverá ser problema no Chile para o duelo de sexta-feira com a Colômbia, na Arena Corinthians, pelas quartas de final da Copa América. Nesta quarta, o zagueiro foi a campo no CT do São Paulo, na Barra Funda, na primeira atividade da equipe na capital paulista para o confronto.

Medel passou a preocupar a seleção do Chile ao ser substituído durante o duelo com o Uruguai, segunda-feira, no Maracanã, por causa de dores musculares. Mas nesta quarta se exercitou normalmente nos 15 minutos da atividade que foram abertos à imprensa no CT do São Paulo, indicando que poderá encarar os colombianos.

Assim, o técnico Reinaldo Rueda conta com todo o elenco à disposição para o confronto de sexta-feira. Isso inclui os quatro jogadores que estavam "pendurados" com um cartão amarelo e foram poupados no duelo com o Uruguai, caso do lateral Mauricio Isla, do zagueiro Guillermo Maripán, do meio-campista Arturo Vidal e do meia-atacante José Pedro Fuenzalida.

Quando escalou um time misto contra o Uruguai, Rueda utilizou uma formação no esquema tático 3-5-2, com os zagueiros Medel, Jara e Maripan. Mas deverá retomar a estratégia dos triunfos sobre Japão (4 a 0) e Equador (2 a 1) diante dos colombianos.

Com isso, a tendência é que Rueda escale o Chile com a seguinte formação nesta sexta-feira: Arias, Isla, Medel, Maripán e Beausejour; Pulgar, Aránguiz e Vidal; Fuenzalida, Alexis Sánchez e Vargas.

A seleção chilena, porém, ainda fará um treino antes de encarar a Colômbia. Será novamente no CT do São Paulo, a partir das 16 horas desta quinta-feira.